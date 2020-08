Giappone-Cina: ministro Difesa Kono, risponderemo a intrusioni al largo delle Senkaku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Giappone, Taro Kono, ha avvertito che le Forze di autodifesa sono pronte a rispondere, nel caso la Cina non interrompa le intrusioni navali che si protraggono quasi incessantemente da anni al largo dell’atollo delle Senkaku (Diaoyu in cinese), controllato dal Giappone e rivendicato da entrambi i paesi. “Le Forze di autodifesa agiranno con fermezza quando necessario, coordinandosi con la Guardia costiera”, ha dichiarato Kono durante una conferenza stampa. Alla domanda di precisazioni, il ministro ha dichiarato che la Difesa “non intende mostrare pubblicamente le proprie carte”. Il ministro ha ricordato che negli ultimi anni la Guardia costiera cinese ha drasticamente intensificato le proprie attività nelle acque attorno all’arcipelago; un funzionario della Difesa giapponese ha poi confermato che le dichiarazioni del ministro costituiscono un avvertimento nei confronti di Pechino. Le attività della Guardia costiera cinese nella zona economica esclusiva del Giappone di fronte alle Senkaku sono proseguite ininterrottamente per 111 giorni sino al 2 agosto scorso, e sono state sospese soltanto temporaneamente, a causa di un tifone che insiste nella regione da alcuni giorni. (segue) (Git)