Giappone-Cina: ministro Difesa Kono, risponderemo a intrusioni al largo delle Senkaku (2)

- Gli Stati Uniti sostengono le proteste del Giappone contro le continue intrusioni delle navi cinesi nella zona economica esclusiva giapponese vicino all'atollo conteso delle Senkaku (Diaoyu in cinese), nel Mar Cinese Orientale. Lo ha dichiarato il 29 luglio il comandante delle forze militari Usa in Giappone, Kevin Schneider. Lo riporta l'emittente "Abc". "Gli Stati Uniti appoggiano il governo giapponese al 100 per cento sulla questione di Senkaku", ha detto il tenente generale Schneider. Il gruppo di isole sono controllate ufficialmente dal Giappone ma rivendicate dalla Cina, che le chiama Diaoyu. Pechino ha chiesto appoggio a Taiwan per “salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale”, dopo che l’amministrazione della città giapponese di Ishigaki ha deciso di rinominare l’area contesa da Tonoshiro a Tonoshiro Senkaku. Il Giappone da tempo protesta contro la ripetuta presenza di navi della guardia costiera cinese nelle sue acque territoriali. Schneider ha fatto notare che tali incursioni sono aumentate di recente e ha definito la Cina la "sfida numero uno" nella sicurezza regionale, anche se la Corea del Nord è stata la "minaccia più immediata", dato il suo sviluppo di missili nucleari. (segue) (Git)