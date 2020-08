Giappone-Cina: ministro Difesa Kono, risponderemo a intrusioni al largo delle Senkaku (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale sistema, che ha per fulcro gli incrociatori lanciamissili della Marina equipaggiati con sistemi Aegis, non è in grado di garantire tale protezione totale. Il documento sollecita a proseguire lo sviluppo della dinamica di “spada e scudo” nell’ambito dell’alleanza Usa-Giappone, creando al contempo un deterrente più forte contro le minacce alla sicurezza nazionale: ciò significherebbe non soltanto dotare per la prima volta il paese di mezzi di proiezione della forza militare, come missili da crociera; ma anche rafforzare gli apparati di intelligence, sorveglianza e ricognizione. La proposta verrà formalmente votata dal governo del premier Abe questo mese, in concomitanza con una accelerazione dell’iter politico e parlamentare relativo alle questioni di sicurezza nazionale. (Git)