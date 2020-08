Scuola, Azzolina annuncia: "Assumeremo 84.808 insegnanti precari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assumeremo 84mila e 808 insegnanti precari a tempo indeterminato. Un grandissimo segnale di attenzione di questo governo. Ci saranno poi 11mila Ata. Una bella notizia per la scuola". Lo ha detto ieri il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a 'In Onda' su La7, confermando il via libera da parte del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Azzolina ha poi aggiunto che i docenti saranno assunti per metà attraverso le Graduatorie a esaurimento e per metà attraverso le graduatorie dei vecchi concorsi. "Entro la prima settimana di ottobre - ha detto - partiranno i nuovi concorsi". Altri 40.000 docenti saranno assunti da settembre a luglio (più di diecimila bidelli), ma in caso di lockdown saranno licenziati senza alcuna indennità.Il ministro poi risponde agli attacchi del leader della Lega, Matteo Salvini. "Voleva bloccare il mio concorso da insegnante? Ho studiato moltissimo per farlo", ha aggiunto. "Secondo voi il ministro dell'istruzione ha il potere di bloccare una graduatoria? E' l'amministrazione che assume. Ho partecipato a quel concorso nel 2017 ho fatto sacrifici per studiare, lavorando e preparando contemporaneamente le lezioni per gli studenti. Ho fatto tanti sacrifici e tanta gavetta. Dovrebbe studiare pure lui", ha risposto in merito alle polemiche, sollevate anche dal leader leghista, sul via libera del ministero dell'Istruzione all'assunzione di oltre 450 dirigenti scolastici, vincitori del concorso del 2017, e tra questi anche lei.Infine, parlando del rientro a settembre, Azzolina ha confermato che “non c’è distanziamento nella scuola tra i bimbi da 3 a 6 anni. Non è pensabile, non è possibile” commentando la posizione di molti genitori che non sono d'accordo al rientro in classe fino al vaccino per i figli più piccoli. "Capisco le loro paure - ha risposto - è giusto pretendere un ambiente protetto, ma stiamo garantendo un ritorno in sicurezza per tutti. Il lavoro è complesso. Ma la didattica digitale non è pensata per bambini più piccoli, ma per i più grandi", ha spiegato. "Abbiamo lavorato in questi mesi per garantire un ritorno in sicurezza dei nostri studenti. Stiamo facendo un lavoro complesso. La didattica digitale non è pensata per i bambini più piccoli. Dobbiamo restituire ai bimbi la socialità mancata nel periodo del lockdown”, ha concluso. (Rin)