Medio Oriente: raid israeliani su Gaza dopo lancio palloni esplosivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito postazioni sotterranee del movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, dopo che dall’enclave erano stati lanciati dei palloncini esplosivi verso Israele. Lo riferiscono le Idf su Twitter. Inoltre, si sono attivate le sirene per l’arrivo di razzi nel nord di Israele, a ridosso della linea di demarcazione con il Libano, secondo quanto riferisce il quotidiano “The Times of Israel”. Negli ultimi 15 giorni le Idf sono in stato di allerta sul versante settentrionale a causa della tensione latente con il movimento sciita libanese Hezbollah. (Res)