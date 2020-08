Malta: caso Caruana Galizia, polizia valuta di rafforzare la sicurezza del testimone chiave Theuma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Theuma è stata concessa la grazia lo scorso novembre per le rivelazioni in merito all’attentato che ha provocato la morte della giornalista nel 2017. Grazie alla sua testimonianza è stato arrestato l’imprenditore, Yorgen Fenech, identificato come il mandante dell’omicidio. Fenech è attualmente in attesa di processo e ha respinto ogni accusa. "Le prime indicazioni indicano che Melvin Theuma si sia inferto da solo le ferite ma le indagini sono ancora in corso", si legge in una nota della polizia. Secondo i media di Malta, le ferite di Theuma includevano gravi lesioni alle sue corde vocali e all'addome. L’ex tassista lo scorso 22 luglio avrebbe dovuto fornire nuove prove in tribunale a La Valletta. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Theuma, lui avrebbe agito da intermediario, pagando tre uomini accusati di aver piazzato l'autobomba che ha portato alla morte della giornalista, presumibilmente su mandato di Fenech. (Res)