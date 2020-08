Spagna: "Lancet", gruppo di scienziati chiede al governo studio indipendente sul coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di importanti scienziati ha scritto una lettera indirizzata al governo spagnolo per chiedere "un esame serio e indipendente" per studiare cosa stia accadendo nel paese iberico, tra i più colpiti dalla pandemia del coronavirus. Nella missiva pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica "Lancet", gli studiosi si chiedono le ragioni di un numero di casi tanto elevato se il sistema sanitario della Spagna è molto "robusto" ed è considerato uno dei migliori al mondo secondo le classificazioni internazionali. "Incoraggiamo il governo spagnolo a considerare questa valutazione come un'opportunità che potrebbe portare a una migliore preparazione alla pandemia, prevenire le morti premature e costruire un sistema sanitario resiliente", hanno affermato i firmatari in un passaggio della lettera. La Spagna ha registrato dall'inizio della pandemia oltre 300 mila contagi (tra i quali 50 mila sanitari) e 28.498 morti ufficiali. In relazione alla popolazione, i 61 decessi spagnoli per 100 mila abitanti sono superiori a quelli di paesi come Italia (58), Francia (45) o Portogallo (16). Gli studiosi hanno voluto chiarire che questo esame non vuole essere "una ricerca partigiana di rimproveri politici", ma "un'analisi necessaria per capire cosa è successo ed evitare che si ripeta" in modo tale da essere "pronti per una possibile seconda ondata". (segue) (Spm)