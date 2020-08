Legge elettorale: Boschi (Iv) a "La Repubblica", priorità è la crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Italia Viva è da sempre per il maggioritario a doppio turno" ma "oggi però la priorità dovrebbe essere la lotta alla disoccupazione. Pensiamo ai posti di lavoro, non ai collegi". Lo dice, in un'intervista a "Repubblica", Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva. "È una battaglia che facciamo fin dalla prima Leopolda ed era uno dei punti cardine della discussione sul referendum del 2016. Dunque noi non abbiamo certo cambiato idea", ha ribadito. Sul fatto che qualche giorno fa il leader di Iv, Matteo Renzi, abbia aperto al "Germanicum" (un proporzionale puro con soglia al 5 per cento sul quale si base l'accordo siglato dai partiti della maggioranza a gennaio), Boschi ha risposto: "L'apertura di Renzi è un gesto di buona volontà da parte di Italia Viva noi vogliamo concentrarci sull'economia da rilanciare, non sulla legge elettorale". Ma alla domanda se dietro questo cambio d'opinione ci siano i sondaggi deludenti per Iv, con l'obiettivo di abbassare la soglia di sbarramento dal 5 al 3, Boschi risponde: "Esattamente il contrario. Se pensassimo al nostro interesse sposeremmo il proporzionale. Noi chiediamo il maggioritario, pur essendo un partito stimato ancora basso nei sondaggi, perché per noi prima viene l'interesse dell'Italia, poi l'interesse di Italia viva", ha concluso.(Rin)