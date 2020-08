Bielorussia: colloquio ministro Esteri lituano-Borrell, situazione a Minsk è preoccupante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella maggior parte delle regioni della Bielorussia sono stati aperti martedì i seggi elettorali per le presidenziali che potranno essere utilizzati da tutti quei cittadini che non potranno votare durante il giorno del voto previsto il 9 agosto. Le procedure di voto anticipato si terranno sino a sabato 8 agosto. Le votazioni si svolgono in presenza di almeno due membri della commissione elettorale del distretto presso cui ha sede l'ufficio della commissione. Secondo la Commissione elettorale centrale bielorussa, oltre 6,8 milioni di cittadini potranno votare alle elezioni presidenziali, di cui 5.319 sono attualmente residenti all'estero. Sono stati istituiti in totale 5.767 seggi elettorali per il voto, di cui 44 in varie ambasciate e consolati bielorussi dislocati in 36 paesi stranieri. Le elezioni presidenziali in Bielorussia sono previste per il 9 agosto, cinque persone sono registrate come candidate, tra cui l'attuale capo dello Stato, Aleksandr Lukashenko. La campagna è iniziata il 14 luglio e durerà sino all'8 agosto. (Sts)