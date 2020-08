Migranti: Spagna, almeno 50 persone morte nel tentativo di raggiungere le Isole Canarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 50 migranti di origine sub-sahariana sarebbero annegati la notte scorsa nel tentativo di raggiungere le Isole Canarie in Spagna. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Pais", una delle barche è affondata al largo di Nouadhibou in Mauritania, uccidendo almeno 40 persone, mentre il secondo naufragio è avvenuto al largo di Dakhla, nel Sahara Occidentale ed avrebbe causato almeno 10 vittime. La rotta atlantica è considerata la più pericolosa delle rotte utilizzate dai migranti per raggiungere la Spagna a causa della sua lunghezza, dei mezzi limitati delle Guardie costiere e della confluenza delle correnti. L'anno scorso, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), sono morte lungo la tratta almeno 170 persone. "La nostra barca si è rotta. Per molto tempo non abbiamo avuto alcun aiuto. Credo siano tutti morti", ha raccontato uno dei sopravvissuti. Vincent Cochetel, inviato speciale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha deplorato la tragedia sul suo account Twitter, affermando che è necessario "intensificare gli sforzi e prevenire tragedie come questa". Il rafforzamento del controllo delle frontiere nel nord del Marocco sta spostando le rotte migratorie verso la costa atlantica. Come spiega "El Pais", per evitare di essere intercettati, i migranti partono da regioni sempre più remote e sono lasciati in balia delle maree in barche in cattive condizioni, senza carburante o strumenti di navigazione sufficienti. (Spm)