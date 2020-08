Molise: Micaela Fanelli (Pd), usare fondi Lea per disturbi spettro autistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Micaela Fanelli, capogruppo del Pd nell'Assemblea regionale molisana, in una nota ribadisce: "Non esiste solo un obbligo morale di assistenza delle persone e delle famiglie che ogni giorno sopportano il peso e le difficoltà legate alla sindrome dello spettro autistico. Esiste, invece, un obbligo giuridico dettato dalla legge nazionale 134 del 2015, che ha inserito questa patologia tra i livelli essenziali di assistenza, ponendo in carico alle Regioni le prestazioni sanitarie relative alla diagnosi, alla cura e al trattamento. In Molise - aggiunge - purtroppo, nulla è stato ancora fatto da parte della Regione e dell'Asrem per attivare misure e terapie a valere sulle risorse dei Lea, per le prestazioni pubbliche in favore dei disturbi dello spettro autistico. Tanto che le famiglie sono state costrette a rivolgersi alla Giustizia per ottenere il riconoscimento dei loro diritti alla diagnosi precoce, assistenza e cura dei loro bambini". "Numerosi sono stati i procedimenti cautelari d'urgenza - rileva ancora Fanelli - chiesti al Tribunale di Campobasso–Sezione Lavoro che, accogliendoli, ha condannato l'Asrem ad erogare in favore dei minori il trattamento riabilitativo, con presa in carico globale o a rimborsare le spese sostenute dai genitori presso altre strutture. Inoltre, come acclarato in sede di giudizio, sembra che l'Asrem, a tutt'oggi, non disponga di strutture adeguate e di personale con specifica formazione e certificazione Aba (fisioterapisti Rbt, Analisti comportamentale BcBa, supervisori Aba con certificazione Board) come previsto dalla metodologia ABA, da anni ritenuta come uno degli strumenti più validi per ridurre comportamenti disfunzionali e nel migliorare e aumentare la comunicazione, l'apprendimento e comportamenti socialmente appropriati. (segue) (Gru)