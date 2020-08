Molise: Micaela Fanelli (Pd), usare fondi Lea per disturbi spettro autistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raccogliendo le segnalazioni di diverse famiglie interessate, il Gruppo del Partito democratico ha presentato – prima firmataria il capogruppo Micaela Fanelli – un'interrogazione urgente al presidente della Regione Toma, con l'intento di riaccendere il faro dell'interesse pubblico su tali, gravi problematiche e di comprendere come la Regione, attraverso le sue strutture, operi nel rispetto delle leggi ."Non è più possibile far finta che il problema non esista, abbandonando al loro destino i bambini ed i loro familiari, come ho ricordato ieri in Consiglio Regionale, nel corso della discussione sulle questioni sociosanitarie – ha commentato Micaela Fanelli – e con questa interrogazione urgente abbiamo chiesto di essere messi a conoscenza di come vengano gestiti nella nostra regione i pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico. Pur essendo formalmente indirizzata al Governatore, la nostra interrogazione coinvolge anche i consiglieri regionali – ha precisato il capogruppo Pd – in special modo il collega Gianluca Cefaratti, consigliere delegato sul difficilissimo terreno dell'integrazione sociosanitaria, al quale riconosciamo attenzione e sensibilità su questi delicatissimi temi, fiduciosi che presto vorrà informarci, rassicurarci e, soprattutto, dare le risposte che le famiglie aspettano. In particolare, attendiamo chiarimenti precisi su come sono state ripartire le risorse specifiche dei Lea, come previsto dalla L. 134/2015, a quanto ammonta lo stanziamento e che tipologia di azioni di intervento si prevedono". (Gru)