Brexit: ministro Finanze Sunak, è ancora possibile un accordo con l'Ue a settembre

- Raggiungere un accordo commerciale fra Regno Unito e Unione Europea a settembre è un obiettivo ancora possibile. Lo ha detto il ministro delle Finanze britannico Rishi Sunak. "Sulla Brexit, come avrete sentito recenti rapporti, rimaniamo fiduciosi che sia possibile ottenere un accordo a settembre", ha detto Sunak a “Sky News”. Il sottosegretario degli Esteri tedesco, Michael Roth, si è detto "deluso" dalla mancanza di flessibilità del Regno Unito nei negoziati tenuti sinora, soprattutto perché sono rimasti solo cinque mesi per firmare un accordo che al momento sembra improbabile. Entrambe le parti sono ancora distanti per quanto riguarda la pesca, l'allineamento normativo, il ruolo della Corte di giustizia europea, la cooperazione giudiziaria e di polizia e la forma generale di qualsiasi accordo. Roth, si legge sul quotidiano britannico "The Independent", ha dichiarato di essere "deluso dal fatto che Londra si stia spostando sempre più dalla dichiarazione politica concordata come base affidabile per i negoziati" e dai precedenti impegni assunti dal primo ministro durante la prima fase dei colloqui. (segue) (Rel)