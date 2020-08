Brexit: ministro Finanze Sunak, è ancora possibile un accordo con l'Ue a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei che le autorità di Londra fossero più realistiche e pragmatiche. Gli inglesi sono noti per questi tipi di approcci", ha aggiunto Roth. Il primo ministro britannico ha rifiutato di prorogare il periodo di transizione per i negoziati nonostante molto tempo sia andato perduto a causa della pandemia di coronavirus mostrando pochi segnali di cambiamento sulla posizione assunta in merito alle linee rosse del Regno Unito, che sembrano incompatibili con quelle di Bruxelles. Da quando sono iniziati i negoziati commerciali all'inizio dell'anno sono stati registrati pochi progressi, nonostante la ripresa degli incontri dopo l'interruzione determinata dall’emergenza causata dal Covid-19. (Rel)