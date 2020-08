Kosovo: presidente Thaci, da rispetto misure contro coronavirus passa ritorno alla normalità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 29 luglio il governo del Kosovo ha adottato nuove misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus. Secondo quanto evidenzia la stampa locale, le nuove misure prevedono che i cittadini del Kosovo non potranno uscire di casa dalle 22:30 alle 5 nei comuni di Pristina, Prizren, Podujeva, Gjakova, Ferizaj, Lipjan, Gllogoc, Vushtrri, Mitrovica, Gjilan, Fushe Kosove e Shterpce. I cittadini di Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Bosnia Erzegovina dovranno esibire un risultato negativo al test per il coronavirus se vorranno entrare in Kosovo. La mascherina è obbligatoria anche all'aperto, mentre i cittadini kosovari sono chiamati a rispettare sempre un distanziamento sociale di due metri. Sono proibiti tutti gli eventi sportivi e culturali. I ristoranti potranno rimanere aperti fino alle 22e30. Con il nuovo provvedimento, infine, vengono proibite tutte le funzioni religiose. Il consigliere del premier kosovaro, Visar Berisha, ha commentato il recente aumento dei casi di Covid-19 sottolineando che la situazione "è molto seria" ed il sistema sanitario del paese rischia il collasso. (segue) (Seb)