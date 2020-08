Kosovo: presidente Thaci, da rispetto misure contro coronavirus passa ritorno alla normalità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo negli ultimi giorni ha registrato un aumento significativo dei casi di coronavirus ed il premier Avduallah Hoti, nei giorni scorsi, ha accusato la polizia e gli ispettori nazionali di non garantire l'attuazione delle misure governative per il contenimento della diffusione del virus. "L'ispettorato e la polizia devono fare il loro lavoro e dare attuazione alle leggi ed alle decisioni del governo per mantenere le distanze ed indossare le mascherine", ha dichiarato Hoti dicendosi preoccupato del mancato rispetto di queste misure. "La catena di comando deve assumersi per le responsabilità del mancato rispetto delle decisioni governative", ha aggiunto il premier kosovaro. (Seb)