Kosovo: Movimento Vetevendosje annuncia mozione di sfiducia contro il governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi Haradinaj ha chiesto anche al governo un maggiore coinvolgimento degli Usa nel dialogo tra Kosovo e Serbia. Il coordinatore di Stato del Kosovo per il dialogo con la Serbia, Skender Hyseni, ha avuto nei giorni scorsi una conversazione telefonica con l’inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Richard Grenell. Secondo quanto riferito dallo stesso Hyseni, Grenell ha confermato il suo forte sostegno per la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. "Abbiamo parlato di aspetti specifici degli sviluppi in Kosovo e nella regione. L'ambasciatore Grenell rimane impegnato e fortemente impegnato nel dialogo Kosovo-Serbia, che deve concludersi con il reciproco riconoscimento. La normalizzazione delle relazioni attraverso lo sviluppo economico e il sostegno ai progetti di investimento rimangono al centro dell'agenda e dell'impegno dell'ambasciatore Grenell", ha scritto Hyseni su Facebook. (segue) (Kop)