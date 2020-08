Balcani: Ue, da Bruxelles continuo sostegno alla regione contro pandemia da Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno complessivo di Bruxelles in quanto ad apparecchiature mediche ha un valore di 7 milioni di euro, che comprende tra l'altro 7.500 kit per i test, 64 ventilatori per la respirazione assistita, 9 macchine a raggi X e un milione di dispositivi di protezione individuale. In Kosovo l'Unione europea ha consegnato ad agosto, fra le altre cose, anche 30 ventilatori per le unità di terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia Bruxelles ha consegnato al Kosovo fra le altre cose 10 ambulanze, 190 letti per gli ospedali, 6 mila kit per i test, 127 monitor per pazienti, 1,6 milioni di guanti medici, 127 mila maschere respiratorie e 60 mila tute usa e getta. A luglio l'Unione ha firmato un accordo di assistenza macrofinanziaria con il Kosovo, per un valore fino a 100 milioni di euro al fine di mitigare le conseguenze socioeconomiche portate dal coronavirus. (segue) (Beb)