Giappone: consumi famiglie in lieve calo a giugno (4)

- Le vendite delle aziende giapponesi sono calate del 7,5 per cento su base annua tra gennaio e marzo di quest’anno, secondo il ministero delle Finanze di quel paese, che ha rivisto al ribasso un dato preliminare del meno 3,5 per cento. Il dato è il peggiore dal secondo trimestre del 2011, dopo il terremoto e lo tsunami che colpirono quell’anno il nord-est del paese. La spesa in conto capitale delle aziende giapponesi è aumentata dello 0,1 per cento: un’altra grande correzione al ribasso rispetto al dato preliminare, che aveva stimato un aumento del 4,3 per cento. La Banca del Giappone, frattanto, ha avvertito che la ripresa economica post-pandemia potrebbe essere ancora più lenta di quanto inizialmente previsto, a causa dei tempi necessari agli adattamenti strutturali a nuove realtà come l’uso massiccio del telelavoro. Secondo la banca centrale, “l’economia potrebbe non tornare ai livelli pre-pandemia neanche nell’anno fiscale 2022”, che si concluderà a marzo 2023. (segue) (Git)