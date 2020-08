Giappone: consumi famiglie in lieve calo a giugno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte degli amministratori delegati delle aziende del Giappone dubitano che il paese possa agganciare una sostanziale ripresa economica prima dei prossimi due anni. Lo scrive il quotidiano “Nikkei”, che ha consultato 145 aziende nel contesto di un nuovo sondaggio telefonico. La quasi totalità delle aziende consultate ha fatto ricorso almeno in parte al telelavoro, e il 40 per cento sta valutando al riduzione degli spazi dedicati agli uffici, o addirittura il ricorso a soluzioni di condivisione degli spazi (share-office). Il 38 per cento delle aziende consultate ritiene che non potrà tornare ai livelli di attività pre-pandemia prima di due anni, ma la percentuale sale al 55,8 per cento se si includono anche i pareri più pessimisti, di quanti prevedono una stagnazione ancora più prolungata, o che non scorgono alcuna prospettiva di ripresa. La percentuale di imprenditori che prevedono un periodo di stagnazione economica di almeno due anni è aumentata del 12,4 per cento rispetto al precedente sondaggio analogo effettuato da “Nikkei” lo scorso maggio. (segue) (Git)