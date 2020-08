Giappone: consumi famiglie in lieve calo a giugno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Giappone sono crollate del 26,2 per cento su base annua nel mese di giugno. Si tratta del quarto calo mensile a due cifre registrato dal paese asiatico, e della peggiore contrazione su base annua dell’export giapponese da settembre 2209. A giugno le importazioni giapponesi sono calate del 14,4 per cento. Il ministero delle Finanze giapponese ha anche pubblicato il dato aggregato relativo alla prima metà del 2020: tra gennaio e giugno di quest’anno le esportazioni del Giappone hanno subito un crollo del 15,4 per cento su base annua a 32.360 miliardi di yen (circa 300 miliardi di dollari). Il bilancio semestrale è il peggiore in termini percentuali dal crollo del 22,8 per cento registrato nella seconda metà del 2009, a seguito della crisi finanziaria globale. Tra le voci dell’export giapponese maggiormente colpite dalle ricadute globali della pandemia di coronavirus figurano le automobili (meno 30,9 per cento su base annua nel primo semestre 2020), e la componentistica per auto (meno 29 per cento). L’attivo commerciale del Giappone nei confronti degli Stati Uniti si è ridotto del 49,3 per cento su base annua, mentre le esportazioni verso la Cina sono calate del 3,6 per cento su base annua. (segue) (Git)