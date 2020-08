Hong Kong: attivista Nathan Law sollecita risposta democrazie a stretta dissenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il noto attivista democratico di Hong Kong Nathan Law ha sollecitato le democrazie globali a rispondere in maniera più decisa e coordinata alla stretta contro il dissenso intrapresa da Pechino nella ex colonia britannica. L’attivista 27enne, che dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong è fuggito a Londra per sottrarsi ad un probabile arresto per sedizione, ha concesso una intervista all’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”. La nuova legge sulla sicurezza, ha affermato Law, “ha distrutto da sola il sistema del diritto di Hong Kong”, e i governi democratici dovrebbero rispondere “in maniera decisa e tempestiva”. Law evidenzia che la legge entrata in vigore ad Hong Kong “è scritta in termini così vaghi che al Partito comunista (cinese) basta decidere che una qualunque azione minacci la sicurezza nazionale per far scattare sanzioni”. A questo proposito, l’attivista ha menzionato il recente arresto di attivisti rei di aver esibito bandiere e striscioni con simboli e slogan in favore della democrazia. “E’ evidente che (la legge) prende di mira la libertà di espressione, ed esiste il rischio di condanne all’ergastolo e dell’estradizione in Cina”. La legge sulla sicurezza nazionale, ha detto Law, “sta uccidendo Hong Kong e ‘un paese, due sistemi’”. (segue) (Res)