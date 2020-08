Hong Kong: attivista Nathan Law sollecita risposta democrazie a stretta dissenso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il loro arresto, ha proseguito Li, dipende dal fatto che abbiano partecipato ad attività secessioniste o abbiano incitato altri a farlo. Le forze di polizia sono nelle fasi iniziali della loro indagine e si sono rifiutati di nominare il gruppo coinvolto. Prima del briefing con la stampa presso il quartier generale della polizia a Wan Chai, quattro giornalisti che hanno dichiarato di rappresentare gruppi di media online sono stati allontanati: gli ufficiali hanno spiegato che non erano registrati presso il Dipartimento dei Servizi Informativi (Isd) del governo. Dal momento che il briefing si svolge in un edificio della polizia, possono essere presenti solo giornalisti registrati: si ritiene che sia la prima volta che i giornalisti non sono stati autorizzati a riferire su un briefing della polizia. Il giorno precedente è stato invece arrestato l'ex leader di Studentlocalism, un gruppo di studenti a favore dell'indipendenza di Hong Kong, con l'accusa di incitamento alla secessione. Lo ha riferito lo stesso gruppo sui social media. (segue) (Res)