Hong Kong: attivista Nathan Law sollecita risposta democrazie a stretta dissenso (5)

- Studentlocalism, che ha annunciato il mese scorso la cessazione delle sue attività a Hong Kong alla luce dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale, ha affermato che il suo ex leader Tony Chung è stato arrestato da funzionari della sicurezza nazionale. Secondo quanto riferito dal gruppo, gli agenti sono stati visti trasportare diversi sacchi di oggetti sequestrati dall'abitazione di Chung a Yuen Long. Nelle riprese condivise online, un ufficiale in borghese si identifica come membro della nuova unità di sicurezza nazionale prima che Chung venga scortato in un veicolo in attesa con le mani legate dietro la schiena. Una fonte della polizia citata da "Rthk" ha confermato che Chung è stato arrestato e che sono in corso raid nelle abitazioni di altri due ex membri del gruppo studentesco. Si ritiene sia la prima volta che agenti della nuova unità di sicurezza nazionale delle forze di polizia effettuano arresti ai sensi della nuova legislazione, che ha drasticamente ridotto i margini del dissenso nella ex colonia britannica. Il 30 giugno, il giorno prima dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale, Studentlocalism ha annunciato la fine alle sue attività a Hong Kong, precisando che i membri del gruppo porteranno avanti il loro attivismo all'estero. (Res)