Giappone: coronavirus, ulteriori misure di spesa per 10 miliardi di dollari (7)

- La Banca del Giappone (Boj) ha pubblicato lo scorso 15 luglio le sue previsioni aggiornate in merito all’andamento del prodotto interno lordo del Giappone nell’anno fiscale 2020. La banca centrale prevede una contrazione del 4,7 per cento, nonostante alcuni segnali di graduale ripresa dell’economia. La previsione, contenuta nell’ultimo rapporto di previsione trimestrale della banca, rappresenta la media delle previsioni formulate dai membri del consiglio direttivo della Boj. Il dato rappresenta una revisione al ribasso rispetto alle precedenti proiezioni della banca centrale, che ha giustificato il nuovo dato evidenziando “la ripresa più lenta delle attese sia in Giappone che all’estero”. Secondo la Banca del Giappone, alla contrazione dell’economia nell’anno in corso potrebbe seguire una espansione del 3,3 per cento nell’anno fiscale 2021, e dell’1,5 per cento nel 2022. (segue) (Git)