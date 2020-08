Malesia: produzione industriale in calo dello 0,4 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Malesia è calata dello 0,4 per cento su base annua nel mese di giugno. Lo attestano i dati pubblicati oggi, 7 agosto, dal governo di quel paese. Quella di giugno è la quarta contrazione mensile consecutiva dell’output industriale malese, anche se dall’analisi del dato aggregato emerge una ripresa del settore manifatturiero rispetto al picco della crisi pandemica. Il prodotto interno lordo (pil) della Malesia è cresciuto dello 0,7 per cento annuo nel primo trimestre del 2020, un dato migliore rispetto alle aspettative degli economisti, a dispetto dei danni causati dalla pandemia di coronavirus alle esportazioni e ai consumi interni. Gli economisti consultati dalla stampa economica malese prevedevano in media una contrazione economica dell’1,5 per cento, ma Kuala Lumpur è riuscita a scampare alla recessione, pur scontando un brusco rallentamento della crescita rispetto a quella del 3,6 per cento registrata nell’ultimo trimestre del 2019. Bank Negara Malaysia, la banca centrale malese, ha evidenziato che la pandemia ha pesato sulla crescita della maggior parte delle economie regionali, che come la Malesia hanno sopportato misure di blocco delle attività produttive per arginare la propagazione de virus. (segue) (Fim)