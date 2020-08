Francia: crisi ostaggi Le Havre, ancora due persone nelle mani del sequestratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano solo due ostaggi nella banca di Le Havre, in Francia, dove da circa le 16:45 di oggi pomeriggio è in corso una crisi di ostaggi. Un altro ostaggio, infatti, è stato rilasciato intorno alle 21. Erano sei le persone nelle mani del sequestratore e non sette come inizialmente riferito da alcuni media francesi, secondo quanto riferito dalle forze di polizia presenti sul posto. L'uomo, una figura nota alla polizia a causa di alcuni problemi psicologici si sarebbe recentemente radicalizzato, ha chiesto di liberare i bambini palestinesi “ingiustamente imprigionati in Israele” e garantire “l'accesso dei palestinesi di età inferiore ai 40 anni alla spianata della moschea di al-Aqsa a Gerusalemme": Il sequestratore, peraltro, avrebbe chiesto uno scooter per poter fuggire dalla sede della banca.(Frp)