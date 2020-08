Ue-Turchia: Borrell incontra ministro Esteri Cavusoglu a Malta, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, ha incontrato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu a La Valletta. L'incontro è stato, secondo quanto riferisce una nota del Servizio per l’azione esterna dell’Ue, un proseguimento dei loro intensi scambi tenuti negli ultimi mesi, l'ultimo avvenuto telefonicamente il 23 luglio. La Turchia è un partner importante per l'Unione europea. Gli Stati membri dell'Ue desiderano vedere rafforzate le relazioni reciproche, invertendo le attuali tendenze negative. I colloqui a La Valletta si sono svolti in vista della riunione informale dei ministri degli Affari esteri dell'Ue del 27 e 28 agosto a Berlino, durante cui si discuterà nuovamente delle relazioni con la Turchia, in seguito al dibattito svoltosi presso il Consiglio Affari esteri a Bruxelles il 13 luglio. L'Alto rappresentante ha spiegato al ministro Cavusoglu l'esito di questo confronto e i due hanno avuto uno scambio aperto e franco sulle relazioni Ue-Turchia e sulla situazione nel Mediterraneo orientale, nonché su alcune questioni regionali considerate strategiche, in particolare sui conflitti in Libia e Siria. (Beb)