Italia-Libano: colloquio Di Maio-Wehbe

- Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto oggi un colloquio telefonico con il suo omologo libanese, Charbel Wehbe, al quale ha espresso "profondo cordoglio e massima solidarietà" per la violenta esplosione che ha devastato Beirut due giorni fa. Lo si apprende da una nota della Farnesina. "Siamo pronti a rispondere alle esigenze più urgenti e a fornire tutta l'assistenza necessaria" ha detto Di Maio, che ha ricordato i due voli italiani atterrati a Beirut nelle scorse ore con un team di soccorritori specializzati in questo tipo di emergenze e 8,5 tonnellate di materiale sanitario, che si aggiungono all'assistenza già messa a disposizione dal contingente italiano impegnato in Unifil. Il titolare della Farnesina ha ribadito il sostegno italiano all'unità e alla stabilità del Libano, auspicando che le forze politiche libanesi possano "unire gli sforzi per rispondere all'emergenza e alle altre sfide che il Paese sta affrontando", si legge nella nota. "L'Italia", ha affermato Di Maio, "continuerà a sostenere il Libano anche attraverso il proprio impegno in Unifil". Il ministro Wehbé ha ringraziato profondamente per la solidarietà italiana e per il ruolo svolto dall'Italia nell'ambito di Unifil anche in questa emergenza, auspicando di poter rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale. (Nys)