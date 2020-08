Canada: mossa a sorpresa, si dimette il premier della Nuova Scozia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una mossa a sorpresa, il premier della Nuova Scozia, Stephen McNeil, oggi ha annunciato che si dimetterà dal suo incarico. Lo riporta il sito "The Star". Durante una conferenza stampa, McNeil, che è stato premier negli ultimi sei anni, ha citato questioni familiari e ha detto che continuerà a governare fino a quando il suo partito liberale non sceglierà un nuovo leader. McNeil ha detto che stava pensando di dimettersi in aprile, ma ha ritardato la decisione quando la pandemia di coronavirus ha colpito. "È tempo che qualcun altro guidi la provincia - dategli un po' di nuova energia", ha detto McNeil.(Nys)