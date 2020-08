Usa: coronavirus, numero record di agricoltori sull'orlo del fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre più agricoltori statunitensi stanno chiedendo il fallimento, poiché i pagamenti federali previsti per raggiungere livelli record quest'anno non bastano a compensare gli effetti economici del coronavirus e il crollo della domanda. Lo riporta il "Wall Street Journal". Secondo i dati federali, circa 580 agricoltori hanno presentato domanda per la protezione dal fallimento nel periodo di 12 mesi conclusosi il 30 giugno. Si tratta dell'otto per cento in più rispetto all'anno precedente, anche se i fallimenti hanno subito un leggero rallentamento nella prima metà del 2020, in parte a causa di un'infusione di aiuti federali e di ostacoli alla presentazione delle domande durante la pandemia, secondo gli economisti e gli avvocati agricoli. La pandemia ha fatto pressione sui prezzi di molte materie prime, comprimendo gli agricoltori che allevano raccolti e bestiame, e prolungando una flessione di sei anni nella Farm Belt. Secondo il Food and Agricultural Policy Research Institute dell'Università del Missouri, l'amministrazione Trump dovrebbe versare quest'anno la cifra record di 33 miliardi di dollari in pagamenti agli agricoltori. I fondi, compresi quelli destinati ad aiutare gli agricoltori colpiti dalla guerra commerciale con la Cina e dal coronavirus, faranno valere i sussidi governativi il 36 per cento del reddito agricolo, la quota più alta da quasi due decenni a questa parte, ha detto l'istituto. (Nys)