Giappone: coronavirus, accordo con AstraZeneca per oltre 100 milioni di dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone firmerà a breve un accordo con la compagnia farmaceutica britannica AstraZeneca Plc per la fornitura al paese di oltre 100 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus in fase di sviluppo con la collaborazione dell’Università di Oxford. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”, che cita una fonte a conoscenza della questione. La compagnia farmaceutica ha già annunciato che avvierà le forniture di vaccino all’estero dal mese prossimo; i test clinici avranno inizio in Giappone alla fine di agosto; il governo giapponese ha già raggiunto un accordo per assicurarsi la fornitura dalla compagnia farmaceutica Usa Pfizer e dal suo partner tedesco BioNTech Se di 120 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus per 60 milioni di persone entro la fine di giugno del prossimo anno, a patto che le due società riescano a sviluppare un farmaco efficace. (segue) (Git)