Usa: Biden si scusa per i commenti sulla comunità afroamericana

- Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, si è scusato per un commento infelice in merito alla comunità afroamericana pronunciato nel corso di una intervista a giornalisti afroamericani e ispanici pubblicata nella mattinata di ieri, 6 agosto. Nel corso dell’intervista, Biden – noto per le frequenti gaffe in pubblico – ha dichiarato che “al contrario di quella afroamericana, con notevoli eccezioni, quella latinoamericana è una comunità incredibilmente diversificata, con attitudini incredibilmente differenti in merito a una serie di questioni”. In risposta alle prime critiche, nel pomeriggio di ieri, l’ex vicepresidente Usa si è affrettato a pubblicare una precisazione: “Non volevo suggerire in alcun modo che la comunità afroamericana sia monolitica – né in termini di identità, né di questioni, niente affatto”, ha affermato Biden. “Nel corso della mia carriera sono stato testimone della diversità di pensiero, provenienza e sensibilità della comunità afroamericana, ed è una diversità che rende migliori i nostri luoghi di lavoro, le nostre comunità e il nostro paese”. (Nys)