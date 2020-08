Legge elettorale: Di Maio, accordo va rispettato, giusto votarla entro il 20 settembre in una delle due Camere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in merito alla legge elettorale ha segnalato che "c'era un accordo, sia sul taglio dei parlamentari che sulla riforma delle legge elettorale, e quell'accordo va rispettato. Mi auguro - ha aggiunto il titolare della Farnesina intervistato dal Tg5 - che gli italiani vadano a votare in massa per il sì, il 20 settembre" al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari "ed è giusto votare, entro quella data - ha concluso Di Maio -, la legge elettorale in almeno una delle due Camere". (Rin)