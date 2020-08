Usa: Facebook rimuove una rete di account pro-Trump attivi in Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha reso noto oggi di aver recentemente rimosso una piccola rete di account operanti dalla Romania che promuoveva la campagna per la rielezione del presidente Donald Trump. Secondo quanto riferito, gli utenti in questione pubblicavano storie e post a sostegno della rielezione dell’attuale capo dello Stato Usa pubblicati da gruppi di conservatori, afroamericani, fedeli cristiani e seguaci della rete di teorie del complotto QAnon. Complessivamente si tratta di 35 account Facebook e 88 Instagram che si mostravano come utenti statunitensi e gestori di pagine fan di Trump: tuttavia, l’analisi condotta da alcuni specialisti ha mostrato che questi utenti violavano le regole dei due social network in merito al comportamento non autentico coordinato. (Nys)