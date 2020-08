Per Google è la "ladrona della nazione", Cristina Kirchner pronta a denunciare per diffamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice presidente dell'Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, ha presentato oggi un esposto per diffamazione contro Google. L'azione legale, scrive il quotidiano "Ambito", punta a una richiesta di risarcimento per danni considerati "incalcolabili". La denuncia fa riferimento al fatto che il mese scorso, nella descrizione che il motore di ricerca associava al suo nome, è apparsa la dicitura "ladrona della nazione" e non il suo attuale incarico istituzionale. "Oggi ho presentato un esposto alla giustizia sollecitando una perizia informatica urgente contro Google che servirà come base a una richiesta di risarcimento", ha annunciato la stessa Kirchner in un messaggio pubblicato sul suo profilo twitter. "Il 17 maggio Google ha pubblicato un informazione falsa ed offensiva nei miei confronti provocando un danno incalcolabile che dev'essere riparato", prosegue lo scritto. Secondo quanto afferma l'ex presidente argentina, "il ricorso alla giustizia sottopone una questione complessa e profonda che punta a rispondere alla domanda sul fatto se esiste la possibilità di difendersi da questo tipo di azioni".Nello scritto presentato presso il Tribunale federale Civile e Commerciale, secondo quanto riporta il quotidiano "Ambito", è stata fatta richiesta di una perizia urgente "sulla totalità dei risultati associati alla ricerca su Google del nome Cristina Fernandez de Kirchner e Cristina Fernadez" a partire dal 17 maggio del 2020 fino alla data di realizzazione della stessa perizia. Nella presentazione legale si fa richiesta inoltre di "un rapporto dettagliato su come è stata generata la pubblicazione diffamante, durante quanto tempo è stata visibile e attiva, e quante visualizzazioni e interazioni ha ricevuto". I legali della vice presidente hanno quindi chiesto che vengano rese note quali azioni ha messo in atto la compagnia di origine statunitense per contenere il danno prodotto. (Res)