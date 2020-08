America latina: Cepal, cala valore export in Usa e Ue, resiste il mercato cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e maggio del 2020 si è registrata una forte riduzioni del volume delle esportazioni dall''America Latina e i Caraibi verso gli Stati Uniti, l'Unione Europea oltre che all'interno della stessa regione sudamericana. Aree del mondo che insieme hanno assorbito il 69 per cento delle esportazioni totali di beni nel 2019. Al contrario, l'export dei paesi della regione verso l'Asia ha mostrato una maggiore tenuta. In particolare, le esportazioni verso la Cina sono diminuite di meno del 2 per cento tra gennaio e maggio. Lo riferisce la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi nel rapporto "Gli effetti della Covid-19 nel commercio internazionale e la logistica", diffuso oggi. (segue) (Brb)