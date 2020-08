Libano-Italia: sostegno italiano dopo esplosioni nel porto di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha risposto prontamente alla richiesta di assistenza lanciata dalle autorità libanesi all'indomani delle tragiche esplosioni che hanno distrutto il porto di Beirut e causato gravi danni alla cittadina, lasciando oltre un centinaio di morti e migliaia di feriti. Lo riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata d'Italia a Beirut. Il primo ministro italiano, Giuseppe Conte, ha espresso questa mattina in una conversazione telefonica con il primo ministro Hassan Diab la profonda solidarietà del governo italiano per le tragiche esplosioni verificatesi a Beirut, garantendo il pieno sostegno dell'Italia al Libano e alla sua gente. Nel pomeriggio, il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha chiamato l'omologo libanese, Charbel Wehbe, per esprimere le sue più sentite condoglianze per le tragiche perdite del popolo libanese, e ha confermato l'immediata mobilitazione delle risorse della Cooperazione italiana per aiutare alleviare le sofferenze. Due voli dell'Aeronautica militare italiana sono atterrati oggi a Beirut. Il primo è arrivato all'alba, inviando un team di 22 esperti nei settori della Cbrn (nucleo chimico, biologico, radiologico, nucleare) e della stabilità strutturale degli edifici. Il secondo volo è atterrato nel pomeriggio, con 8,5 tonnellate di materiale sanitario (kit chirurgici e traumatologici) donati dalla Cooperazione italiana alle Forze armate libanesi, a beneficio degli ospedali pubblici libanesi. All'indomani del tragico evento, il comando italiano Unifil nel settore ovest ha inviato due squadre Cbrn, personale medico e psicologico nell'area delle esplosioni, fornendo assistenza di emergenza e operazioni di ricerca e salvataggio coordinate dal Laf. In termini di aiuti umanitari, l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo sta finalizzando contributi di emergenza di 700.000 euro alla Croce rossa libanese, 1,5 milioni di euro al Comitato internazionale della Croce rossa, 1 milione di euro all'Ocha e 2 milioni di euro per progetti implementati da Ong italiane. Infine, l'Italia è pronta a rispondere agli appelli che verranno lanciati dalle Nazioni unite e dal movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa nei prossimi giorni. (Com)