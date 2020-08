Libano: arrestate 16 persone nell'ambito delle indagini su esplosioni Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sedici persone sono state arrestate in relazione alle indagini sulla duplice esplosione nel porto di Beirut di martedì. Lo ha affermato il procuratore del tribunale militare Fadi Akiki, secondo quanto riportato dai media libanesi. Da parte sua, il procuratore generale presso la corte di cassazione, Ghassan Oueidate, ha vietato a sette funzionari (ex o attualmente in serivizio) del porto di Beirut e delle dogane libanesi di lasciare il Libano e i loro conti bancari sono stati congelati, nel quadro delle indagini sulle violente esplosioni che hanno devastato Beirut due giorni fa, uccidendo più di 100 e ferendone 5.000. Il divieto di viaggio riguarda l'ex direttore generale della dogana, Chafic Merhi, il suo successore, Badri Daher, il direttore generale del porto di Beirut, Hassan Koraytem, ​​così come Nayla el-Hage, Moustapha Farchoukh, Michel Nahoul e Nehmé Brax. (Res)