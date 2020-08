Usa: Trump firma ordine per chiedere ad agenzie federali di comprare farmaci prodotti in patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che chiede alle agenzie federali di acquistare "farmaci essenziali" e forniture mediche prodotte negli Stati Uniti, piuttosto che da aziende d'oltreoceano che ora forniscono la maggior parte di questi materiali. Lo riporta il sito "Politico". L'ordine, che Trump ha firmato in un impianto di produzione Whirlpool in Ohio, mira a prevenire la carenza di farmaci e forniture essenziali a causa di guasti nella catena di approvvigionamento globale - una preoccupazione che è stata esacerbata dalla pandemia del coronavirus. "Siamo troppo dipendenti dalle nazioni straniere per i farmaci essenziali, per le forniture mediche come maschere, guanti, occhiali e simili", ha detto Peter Navarro, il principale consulente commerciale di Trump, parlando coi giornalisti. L'amministrazione Trump non ha specificato immediatamente quali farmaci o forniture debbano essere prodotti negli Stati Uniti, ma sta invece indirizzando la Fda a prendere questa decisione. L'ordine sembra consentire ampie esenzioni basate su costi, disponibilità e "interesse pubblico". Navarro ha sostenuto che paesi come la Cina e l'India, hanno un "ingiusto vantaggio competitivo a causa della mancanza di un ambiente normativo" e altri paesi come l'Irlanda hanno incentivi fiscali in atto "progettati per attirare la produzione farmaceutica offshore e nei loro confini". (Nys)