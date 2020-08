Usa: negato al comitato elettorale di Trump un quarto dibattito presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione sui dibattiti presidenziali degli Stati Uniti ha negato la richiesta del comitato elettorale del presidente Donald Trump di aggiungere un quarto dibattito nella prima settimana di settembre o di anticipare uno dei dibattiti già programmati. Lo riporta il sito "Axios". Trump e l'ex vicepresidente Joe Biden sono pronti a dibattere il 29 settembre a Cleveland, il 15 ottobre a Miami e il 22 ottobre a Nashville. "Se i candidati dovessero concordare di voler aggiungere a quel programma, la Commissione prenderà in considerazione tale richiesta", ha scritto l'organizzazione in una dichiarazione. In risposta al comitato di Trump che ha fornito una lista di moderatori proposti per il dibattito, la commissione ha anche detto che farà la sua scelta "con grande attenzione, come sempre, per garantire che i moderatori selezionati siano qualificati ed equi". (Nys)