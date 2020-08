Ambiente: Bellanova, "via libera a riprogrammazione risorse Feamp 2014-2020"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via libera alla riprogrammazione delle risorse Feamp 2014-2020 e al provvedimento in cui vengono definite le modalità e le procedure, così da favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca". Lo afferma la ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova. "Un provvedimento strategico e necessario per rendere pienamente applicabili i nuovi interventi Ue finalizzati a far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da Covid-19, assicurare la continuità aziendale e garantire agli operatori della pesca particolarmente colpiti dall'emergenza e dal blocco del canale della ristorazione di affrontare con aiuti europei le conseguenze della pandemia", aggiunge Bellanova. (segue) (Rin)