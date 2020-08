Usa: Trump aumenterà di nuovo i dazi sull'alluminio canadese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato oggi di aver reimposto le tariffe dell'alluminio sul Canada, riaccendendo un punto di contesa che era stato chiarito prima della finalizzazione dell'accordo commerciale Stati Uniti-Canada-Messico (Usmca), entrato in vigore a luglio. Lo riporta il sito "The Hill". Trump ha detto di aver firmato un ordine che riporta i dazi al 10 per cento. "Il Canada si stava approfittando di noi, come al solito, e io l'ho firmato, e lo impone - perché il business dell'alluminio veniva decimato dal Canada. Molto ingiusto", ha detto Trump. "Diversi mesi fa, la mia amministrazione ha accettato di abolire quelle tariffe in cambio della promessa del governo canadese di non inondare il nostro paese di esportazioni e ucciso tutti i nostri posti di lavoro nell'alluminio, che è esattamente quello che hanno fatto", ha aggiunto. L'amministrazione Trump ha accettato di abolire le tariffe nel maggio 2019 per aprire la strada all'accordo sul commercio nordamericano.(Nys)