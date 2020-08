Bielorussia: Lukashenko, Russia ha finanziato campagne elettorali dei miei oppositori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha accusato la Russia di finanziare le campagne dei suoi due rivali, Viktor Babaryko e Valerij Tsepkalo. Lukashenko, in un'intervista pubblicata su YouTube, ha detto che "enormi somme di denaro sono state versate alle loro campagne elettorali da Gazprom (società energetica statale russa). Persino la dirigenza di Gazprom non è del tutto consapevole della quantità di denaro speso per queste elezioni", ha detto il capo dello Stato bielorusso. Nella maggior parte delle regioni della Bielorussia sono stati aperti martedì i seggi elettorali per le presidenziali che potranno essere utilizzati da tutti quei cittadini che non potranno votare durante il giorno del voto previsto il 9 agosto. Le procedure di voto anticipato si terranno sino a sabato 8 agosto. Le votazioni si svolgono in presenza di almeno due membri della commissione elettorale del distretto presso cui ha sede l'ufficio della commissione. (segue) (Rum)