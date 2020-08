Bolivia: Human Rights Watch sollecita fine discriminazione per registrazione unioni omosessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione non governativa per la tutela dei diritti umani Human Rights Watch (Hrw) ha sollecitato le autorità della Bolivia a interrompere le pratiche discriminatorie contro le coppie omo-affettive. In particolare Hrw invita gli uffici del registro civile nazionale (Registro de Servicio Civico, Sereci) a registrare le unioni omosessuali al pari delle "unioni libere" tra cittadini eterosessuali, così come previsto per legge e da una recente sentenza del tribunale di La Paz. La Costituzione boliviana afferma che le unioni libere tra un uomo e una donna hanno gli stessi effetti di un matrimonio civile, anche rispetto ai beni della coppia e ai figli. Il Codice delle famiglie boliviano, approvato nell'ottobre 2018, stabilisce che questi diritti vengano riconosciuti anche alle coppie omosessuali. (segue) (Brb)