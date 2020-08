Coronavirus: Fauci, se restiamo uniti possiamo evitare un altro lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto che se il paese affronterà la sfida del Covid in modo unito, gli Stati Uniti potranno evitare un altro arresto prolungato. "Sembra esserci un'errata percezione che o si chiude tutto completamente e si danneggiano un sacco di cose, tra cui la salute mentale e l'economia, o si lascia fare ciò che si vuole", ha detto Fauci al sito "Politico". "C'è una modalità graduale che permettebbe di aprire l'economia con successo". "Non devi per forza chiudere tutto di nuovo, ma tutti devono essere d'accordo nel seguire cinque o sei regole fondamentali per la sanità pubblica". Anche se i casi sono aumentati nelle ultime settimane, "penso che possiamo superare questa situazione senza dover tornare indietro ad un nuovo lockdown" se gli statunitensi indosseranno uniformemente le mascherine, si distanzieranno fisicamente e si evitano gli assembramenti, ha detto Fauci. "Quando si ha un anello debole, allora l'intero sistema cede". Nell'intervista Fauci si è anche difeso dalle critiche dell'amministrazione Trump di aver sottovalutato il rischio pandemico nelle fasi iniziali, ma non è voluto entrare nelle ultime polemiche politiche, dicendo che sono solo "una distrazione". (Nys)