Usa: l'ad della National Rifle Association risponde alla procura "Fatevi avanti"

- L'amministratore delegato della National Rifle Association (Nra), Wayne LaPierre, ha dichiarato che la lobby delle armi da fuoco è pronta a combattere dopo l'annuncio di una causa per sciogliere il gruppo. Lo riporta il sito "The Hill". La procuratrice generale di New York, Letitia James, ha intentato una causa nei confronti della Nra accusandola di anni di corruzione e di errori che ne hanno indebolito irrimediabilmente la sua capacità di operare come organizzazione non profit. LaPierre ha definito le azioni della procuratrice "un affronto alla democrazia e alla libertà". "Questo è un attacco incostituzionale, premeditato, che mira a smantellare e distruggere la Nra - il più feroce difensore della libertà degli Stati Uniti alle urne per decenni", ha scritto LaPierre in un comunicato. "La Nra è ben governata, finanziariamente solvente e impegnata nel buon governo. Siamo pronti a combattere. Fatevi avanti". L'accusa nei confronti dei dirigenti di Nra, si legge in una nota della procura, è di aver “violato numerose leggi statali e federali arricchendo se stessi, così come i loro amici, famiglie e alleati e intraprendendo azioni improprie costate all'organizzazione 64 milioni di dollari in tre anni”. (Nys)