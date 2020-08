Usa: Uber riporta un calo del fatturato di quasi il 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uber ha annunciato oggi che il suo fatturato nel secondo trimestre è sceso del 29 per cento rispetto all'anno scorso, a 2,2 miliardi di dollari. Lo riporta il sito "The Hill". La perdita netta del gigante del car-sharing per il secondo trimestre del 2020 è stata di 1,8 miliardi di dollari, un miglioramento rispetto ai 5,2 miliardi di dollari persi l'anno scorso nello stesso arco di tempo. Il calo delle entrate, tuttavia, è stato il più forte da quando la società è stata quotata in borsa nel maggio del 2019. A causa della pandemia di coronavirus, il profitto lordo realizzato sulle corse è diminuito del 73 per cento rispetto all'anno scorso. Il servizio di consegna di cibo di Uber è andato molto meglio durante la pandemia. Il profitto lordo di Uber Eats è cresciuto del 103 per cento nel secondo trimestre.(Nys)