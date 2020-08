Usa: si dimette il rappresentante speciale per l'Iran Brian Hook, al suo posto Elliot Abrams

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Iran, Brian Hook, si è dimesso dal suo ruolo al Dipartimento di Stato. Lo ha annunciato giovedì il Segretario di Stato Mike Pompeo, e sarà sostituito dal rappresentante speciale per il Venezuela Elliott Abrams, secondo quanto riportato dal "New York Times". Le dimissioni di Hook segnano la seconda partenza di un alto funzionario del dipartimento di Stato in soli due giorni. L'ispettore generale ad interim Stephen Akard si è dimesso ieri, meno di tre mesi dopo che il presidente Donald Trump ha licenziato il suo predecessore nel dipartimento. In una dichiarazione sulle dimissiorni di Hook, riportata dal "Nyt", Pompeo ha descritto il diplomatico come "il mio sguardo sull'Iran per oltre due anni" e gli ha attribuito il merito di aver "raggiunto risultati storici contro il regime iraniano".(Nys)