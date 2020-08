Ambiente: Bellanova, fondo foreste per 2 milioni di euro per Regioni colpite da tempesta di Veia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggiunta l'intesa sul Fondo per le foreste italiane 2019 e sulla ripartizione di quello 2020-2021. Con lo stanziamento del Fondo 2019 per 2 milioni di euro veniamo incontro alle legittime esigenze delle Regioni e delle Province autonome colpite dalla tempesta Vaia del 2018 e garantiamo ai territori la tutela e la conservazione degli alberi monumentali. Lo afferma la ministra delle Plitiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova. "Sblocchiamo inoltre, a partire da subito, parte delle risorse del Fondo Foreste 2020-2021, per altri 1 milione 720 mila euro su complessivi 7 milioni 700 mila euro", aggiunge Bellanova, secondo cui gli obiettivi sono la valorizzazione e il rafforzamento della tutela, la resistenza e la resilienza del nostro territorio forestale e montano. (Rin)